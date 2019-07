Vambola Paavo | Mis saab siis, kui kaupmees ei lasegi alkoholihindu alla? 

Kui poes lahtiste silmadega ringi vaadata, võib märgata, kuidas õllepudeli hind on eelmise suvega võrreldes kallinenud 15–20 senti. Kuna aktsiisi pole tänavu tõstetud, siis tootjad-kaupmehed on hinnalisa iseseisvalt juurde keevitanud. Sunnivahendeid ja hoobasid odavama hinnaga müümiseks pole, kõik taandub kokkuvõttes heale tahtele.

Piirikaubandust aktsiiside langetamine vaevalt ohjab. Tallinlane või virumaalane ei hakka kindlasti Valka või Ainažisse sõitma. Võrokesel ja valgamaalasel on lihtsam, autole hääled sisse ja minek. Õllekohver hakkab piirimarketis ilmselt maksma paar eurot vähem, mõnel pool ehk enamgi. Ainult et piiripoodides käib arvestus Läti seaduste järgi ja see raha, mille eestlane sinna jätab, toidab endiselt lõunanaabreid.

Mida tehakse maapiirkondades? Need poed, mis uksed sulgesid, on jäädavalt kadunud. Õigus oli neil, kes mõne aasta eest manitsesid, et aktsiiside tõstmine on lühinägelik samm.