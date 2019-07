Repliik Siseministeerium | Surmaga seotud asjaajamine muutub paberivabaks Enel Pungas, siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja , täna, 16:25 Jaga: M

Lähedase surm on emotsionaalselt raske aeg – tegu on lõpliku hüvastijätuga kalli inimesega. Tihti ei teata raske hetke saabudes, milliseid toiminguid omakse surma järel teha tuleb – kuidas surm registreerida, milliseid asutusi teavitada, kuidas toimub pärimismenetlus jne. Isegi neile, kellel on varasem kokkupuude surma registreerimisega, on järgnev info oluline, sest süsteem uueneb.