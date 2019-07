Juhtkiri Juhtkiri | Millal lähevad tasuta bussid liiga kalliks maksma? ohtuleht.ee , täna, 16:35 Jaga: M

Aasta esimese viie kuuga tehtud kaks miljonit bussisõitu enam võrreldes mullu sama ajaga, kui maakondades piletitasuta bussid veel ei vuranud, räägib selget keelt: vähemalt osa elanikkonnast on nn tasuta ühistranspordi omaks võtnud ja ajab argiasju just sinist silti kandvate busside abil. Maainimene on liikuma pääsenud, võiks keskerakondlasest endise majandusministri Kadri Simsoni eesmärki täitunuks lugeda.