Seisukoht | Pealtvaataja stress 

Nii, pühapäevane kontsert algab kell kaks. Kestab see ju üheksani ehk kohale jõudmisega kiiret nagu poleks. Siis pole ju enam aga kusagil istuda, nii et tuleb kõvasti varem välja minna. Tegelikult peaks vähemalt ühest kohal olema.

Kui suure istumisaluse peaks kaasa võtma? Näksimist ikka ka, seal kohapeal on kõik ju nii kallis. Ja vett ikka ka ohtralt. Juua võib julgelt, vetsukasutus on tänavu tasuta. Peaasi, et puudu ei jääks, järjekorras ei viitsi seista.