Küsimus | Kes tohib usutleda riigireeturit? 

Nagu The Atlantic artiklist lugeda võib, toimus kohtumine märtsis kaitsepolitsei majas. Kui inimene on kaitsepolitseile uurimistoiminguteks üle antud, siis käib ajakirjandusega suhtlemine sel ajal vastavalt kaitsepolitsei jaoks kehtivale regulatsioonile.

Kui ajakirjanik soovib suhelda vangiga, toimub see samadel alustel nagu vangide omaste puhul. See tähendab, et ajakirjanikul on õigus vangiga kirjavahetust pidada, vangil on õigus ajakirjanikule vangla taksofonist selleks ette nähtud aegadel helistada ning kui vang on nõus, saab intervjuud diktofoniga lindistada lühiajalise kokkusaamise raames.