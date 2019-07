"Vladimir, on riike, kus 12 protsenti inimestest kasutab välikäimlat." 

Venemaa president Vladimir Putin ütles eelmisel nädalal Moskvas ärilehele The Financial Times antud intervjuus, et liberaalne idee on oma aja ära elanud.

KÕMULINE INTERVJUU: Venemaa presidendilt Vladimir Putinilt (paremal) võtsid läinud kolmapäeval Moskvas Kremlis intervjuu ärilehe The Financial Times toimetaja Lionel Barber ja sama väljaande Moskva büroo juht Henry Foy. Tass/Scanpix

Putini meelest tegi Saksamaa liidukantsler Angela Merkel suure vea, kui rääkida migratsioonist ning multikultuursest ühiskonnast.

„Trumpi võib kritiseerida tema otsuse pärast Mehhiko ja USA vahele müür ehitada. See võib minna liiga kaugele – jah, võibolla. Ma ei vaidlegi selle vastu. Aga ta pidi midagi ette võtma suure migrantide ja narkootikumide sissevoolu tõttu,“ mõtiskles Putin, kinnitades, et Trump otsib vähemalt lahendusi. Euroopas pole ta aga märganud, et kellelgi oleks selliste probleemide kohta lahendusi pakkuda.

„Nad ütlevad, et ei saa karmikäelist poliitikat mitmel põhjusel kasutada, miks? –Sest lihtsalt nii on. Nad ütlevad, et neid takistavad seadused. Muutke siis seadust,“ väitles Putin Euroopa probleemide üle. Ta tõdes, et ka Venemaale saabub avatud piiride kaudu endise Nõukogude Liidu vabariikidest inimesi, ent nood räägivad vähemalt vene keelt. Sellest hoolimata kujuneb liiga suur migrantide hulk probleemiks.

Putini sõnul näitab liberaalne idee, et midagi ei pea tegema: „Migrandid võivad tappa, rüüstata ning karistamatult vägistada, sest nende õigusi tuleb kaitsta. Mis õigused need on? Igal kuritööl peab olema karistus.“

KÕMULINE INTERVJUU: Venemaa presidendilt Vladimir Putinilt (paremal) võtsid läinud kolmapäeval Moskvas Kremlis intervjuu ärilehe The Financial Times toimetaja Lionel Barber ja sama väljaande Moskva büroo juht Henry Foy. Scanpix