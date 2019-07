Piirideta ajakirjanikud on mures: Postimehe omanik Margus Linnamäe on lehe muutnud konservatiivsete vaadete hääletoruks 

ERRi uudisportaal kirjutas, et RWB Euroopa Liidu ja Balkani osakonna juht Pauline Adès-Mével märkis, et neile valmistab tõsist muret näha, kuidas Esti ühe vanima ja väärikama ajalehe omanik nii avalikult sekkub toimetuse töösse.

"Uudistetoimetuse, majandustoimetuse, uuriva toimetuse, sporditoimetuse ja arvamustoimetuse juhid on lahkunud, sest Linnamäe on Postimehe muutnud rahvuskonservatiivse vaadete hääletoruks," kritiseerisid nad ja märkisid, et Linnamäe on erakonna Isamaa toetaja, kes kasutab oma meediaimpeeriumi isiklike vaadete levitamiseks. RWB suhtles ka Postimehe vastutava väljaandja Merili Nikkologa (keda ühendus nimetab Linnamäe kõneisikuks), kes nimetas osakonnajuhtide lahkumist loomulikuks arenguks ja toonitas, kui oluline on olla rahvuslike juurte kestmise survegrupp ja vahikoer.