LÄHEB JÄLLE KÄIMA: Brüsselis jätkub Euroopa Liidu tippkohtumine 

Prantsusmaa president Emmanuel Macron andis esmaspäeval ligi 20 tundi kestnud kohtumise järel sellele hävitava hinnangu, teatab Financial Times. Kuna tegemist on euromeelse poliitikuga, on see veelgi tähelepanuväärsem. „Meie usaldusväärsus on üdini määritud kohtumiste tõttu, mis on liiga pikad ning ei too mingit tulemust. Me anname Euroopast edasi kujutluspildi, mis pole tõsiseltvõetav,“ ütles Macron. Euroopa Liidu liikmesriikide juhid oleksid pidanud otsuse tegema juba pühapäeva õhtul. Konsensusele aga ei jõutud.