PALJU HUKKUNUID: Siberit vaevavad sajandi üleujutused 

Arstiabi on vajanud 1258 inimest, neist paigutati haiglasse 191. Arstide sõnul on peamine diagnoos alajahtumine.

Tegemist on suurimate üleujutustega Irkutski oblasti ilmavaatluste saja aasta pikkuses ajaloos. Üleujutused said alguse 24.-27. juuni paduvihmast, mis tõstis jõed üle kallaste. 96 asulas ja linnas on vee alla jäänud üle 10 000 elumaja. Oblastis kehtib hädaolukord.