Jakarta elanikud kaebavad Indoneesia valitsuse saastunud õhu tõttu kohtusse 

Õhukvaliteet Kagu-Aasia suurlinnas on viimastel kuudel dramaatiliselt langenud. Mõõdetud on hullemaid tulemusi kui varem suurima õhusaastega Delhis ja Pekingis. 25. juunil mõõdeti Jakartas õhukvaliteedi indeksiks 240. Võrdluseks on see sama kriteerium Londonis 12, San Franciscos 26 ning Tallinna kesklinnas 21.

Jakarta sudu on muutunud kohalikele elanikele niivõrd ebameeldivaks, et nad otsustasid Indoneesia valitsuse selle eest kohtusse kaevata. Mõtte teostamise nimel töötavad koos keskkonnaaktivistid, riigiametnikud, loomeinimesed ning ärimehed. Nende eesmärk on sellel kuul esitada kaebus Indoneesia presidendile, tervishoiu-, sise- ja keskkonnaministrile ning Jakarta, Banteni ja Lääne-Jaava kuberneridele. „Me loodame, et läbi selle kohtuprotsessi hakkab valitsus parandama asjakohast poliitikat ning võtma ette tõhusaid samme, et õhusaastusest jagu saada. Praegused strateegiad ei tööta,“ selgitas kohtuasja tagamaid advokaat Ayu Eza Tiara, kes juhtumiga tegeleb.