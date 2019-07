Sõnajalad ähvardavad riiki miljonitesse ulatuva kahjunõudega 

Sõnajala sõnul võtab Riigikohus menetlusse kõigest 10-15 protsenti haldusasjadest. Samas on antud juhul see tõenäosus veelgi väiksem, sest vaidlus on juba kord Riigikohtus käinud ning nii Halduskohus kui ka Ringkonnakohus tegid oma tuulepargi arendust toetavad otsused just Riigikohtu suuniste järgi. „Sarnaste asjaoludega kohtuasju Riigikohus üldjuhul üle ühe korra menetlusse ei võta, näitab senine õiguspraktika,” viitas Sõnajalg.

Eleoni tuulikud välja töötanud AS Eleon juhatuse liikme Oleg Sõnajala sõnul on referentstuulepargi arenduse peatumisel selge hinnalipik küljes ning see suureneb iga päevaga. „Ühes kuus läheb ametnike perspektiivitundetu mängurlus maksumaksjale maksma suurusjärgus kaks miljonit eurot. Riigimehelik ning avaliku ressursiga heaperemehelik ringikäimine see kindlasti ei ole,” lisas ta. „Praegu on paslik aeg lõpetada avalikkuse eksitamine tuulikute mõõtmise teemal ja vaadata sisuliselt otsa küsimustele, kuidas saaks Eesti riik täidetud taastuvenergia tootmise kohutuse, vältida sotsiaalset katastroofi Ida-VIrumaal ning tagada mõistagi ka õhuseireradarite efektiivset tööd. Aga ükski neist lahendustest ei tule kohtus jonnimisest.”