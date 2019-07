Eesti uudised Euroopa põrgukuumuses olnud eestlane: see oli päris jõhker! Juhan Mellik , täna, 23:20 Jaga: M

Pariislanna värskendab end jõe kaldal. Kohalikud on lämmatava kuumalainega juba harjunud. Vida Press

„Ventilaatorid käivad igal pool, aga see on nagu piisk meres,” räägib juba nädal aega Strasbourgis oma tütre perel külas olnud kirjanik Maimu Berg. „Nüüd laulupeoks tuleme Eestisse. Eks me hakka siis kampsuneid ja teksasid kaasa pakkima.“