Mailis Reps: Mart Helme ei ole kursis Tallinna Ülikooli tegevusega, tema sõnavõtt tugineb kuulujuttudele 

Nädalavahetusel ütles Mart Helme EKRE volikogul, et TLÜ-le ei tohiks teadusraha anda. "Täiesti olematu teaduse tasemega ja ilmselgeks propagandaasutuseks muutunud Tallinna Ülikooli nuumata hobusevaraste koolitamiseks? See ei ole raha, mis väärib teadusesse paigutamist," olid erakonna esimehe sõnad.

Repsi sõnul tuleb teha suur kummardus Tallinna Ülikooli rektorile Tiit Landile, kes on ministri hinnangul teinud suurepärast tööd, millest on raske mööda vaadata. "Ülikoolis on läbi viidud mitmeid reforme, mis on muutnud kooli töö efektiivsemaks ja õppetöö kvaliteetsemaks.”