TANTSU- JA LAULUPIDU PILDIS | Pererühmad vihuvad tantsu harjutada ja supipada juba podiseb 

Pühapäeval kogunesid rahvatantsijad pealinna, et proove alustada. Tallinna staadionidel ja harjutusväljakutel harjutab koos esmaspäeval lisandunud tantsijatega ühtekokku 713 kollektiivi ning 11 500 peolist. Neljapäeval saabuvad Tallinna ka laulupeolised – kokku 1020 kollektiivi, kuhu kuulub enam kui 35 000 liiget. Lauljad, tantsijad ja muusikud majutatakse 47 Tallinna ja Harjumaa koolimajas, keskmiselt ööbib ühes koolimajas 450 peolist.

Pühapäeval alanud tantsupeo proovid on seni möödunud tõsisemate vigastusteta. Laulu- ja tantsupeo meditsiiniteenistuse juht Erik Velleramm kinnitas, et esimene tantsijate proovipäev oli meedikutele rahulik. „Enim tegid tantsijatele muret jalgadele tekkinud villid ja pinged lihastes. Tantsijad olid meditsiiniteenistuse seniseid soovitusi kenasti kuulda võtnud, kaasas olid peakatted päikese eest ja lähedal hoiti ka veepudel,“ sõnas ta. Velleramm soovitas peonädalal ilmaprognoosidel silma peal hoida ja võtta igaks juhuks kaasa ka vahetusriided, et ei peaks vihma korral märgades riietes külmetama.