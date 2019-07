Juhtkiri | Alkoholi hinnasõjas võitjaid ei ole? 

Seda enam, et Lätigi teeb kõik selleks, et see hetk kätte ei jõuakski: kui kõik läheb plaanipäraselt, langeb seal 1. augustist kange alkoholi aktsiisimäär 15 protsenti. Tõsi, muudatus on mõeldud ajutisena, tuleva aasta märtsis peaks ees seisma uus aktsiisitõus. Ent niivõrd paljude muutujate juures pole sugugi liialdus rääkida suurejoonelisest poliitilisest eksperimendist. Kas Eesti väljub sellest rahalises mõttes võitja või kaotajana, näitab vaid aeg. Igatahes ei saa välistada sedagi, et piirikaubandus on tulnud, et jääda – liiga hoogne aktsiisitõus (ja jutt ei käi ainult alkoholist, vaid ka kütusest) tõi piiriäärsete alkoholipoodide parklad küll Eesti ja Soome numbrimärkidega autosid täis, ent ajapikku pole osturetked piirdunud vaid aktsiisikaupadega.