Toomas Alatalu | Donald Trump riisus G20 kohtumiselt koore  

Üks kass jätkab kõndi omapead, ent fakt on seegi, et Osakas kõlanud ühissoovi taga muuta seniseid kaubandusreegleid on samuti Trump, kes on neid reegleid juba kaks aastat ümber teinud ja nakatanud teisigi. Sama sünnib ka immigratsioonipoliitikaga, mille muutumine on paljus end nn peavoolule vastandanud Trumpi teene. Mõistagi ei tule selles pööret enne, kui on kontrolli alla saadud osagi praegu lõõmavatest relvakonfliktidest – teema, mis jäi olude sunnil Osaka tippkohtumisel vajaliku kajastuseta ja sünnitas samas selle, millest praegu kõik räägivad – nimelt Trumpi jalajäljed Põhja-Korea territooriumil!

Uus rahuplaan juba kõrbeb

Ent kronoloogilises järjekorras. Rahvusvaheliste tippkohtumiste ajad pannakse paika varakult. G20 viimased kohtumispaigad/ajad – november 2018 Buenos Aires – juuni 2019 Osaka – november 2020 Ar-Riyāḑ – rahuldasid täielikult uut välispoliitikat alustanud Trumpi. Nagu teada, nähakse Valges Majas peamise vastasjõuna nüüd Hiinat, pakilisemate probleemidena sõdimiste lõpetamist Lähis- ja Kesk-Idas ning Iisraeli julgeoleku tagamist moel, mis välistaks Iraani muutumise tuumariigiks. USA lahkus Venemaaga sõlmitud tuumarakettrelvastuse leppest selleks, et sõlmida Hiinat kaasates uus kolmiklepe, mille eellooks tuleb pidada vahekorra paikapanekut kaubanduses ehk siis USA-Hiina praegust kaubandussõda.

Lähis-Idas on uut poliitikat üritanud kõik USA presidendid ja ikka ebaõnnestunult – viimati kõrbes Obama. Trumpi korraldusel pommitati Süüria valitsuse ja kalifaadi vägesid, lõpetati Palestiina põgenike finantseerimine ja viidi USA saatkond üle Jeruusalemma ning öeldi lahti suurjõudude ja Iraani vahelisest tuumalepingust. Paralleelselt ultimaatumite esitamisega Teheranile on juba poolteist aastat räägitud „sajandi tehingust“ (Deal of the Century) ehk uuest leppest Iisraeli ja Palestiina igavese konflikti lõpetamiseks. Rahuga Õitsengule (Peace to Prosperity, PtP) nime kandev plaan tõotab 50 miljardi dollarilist investeeringut palestiinlaste ettevõtmisteks kohapeal ja naabrite aladel, kuid nii, et kõigi poliitiliste küsimuste lahendamine lükkub tulevikku.

Plaan koostati Trumpi väimehe juut Jared Kushneri juhtimisel. Pärast aprillis toimunud erakorralisi valimisi Iisraelis anti teada PtP esitlemise aeg ja koht – 25.-26. juunil Bahreinis ehk vahetult enne maailma vägevate kohtumist Osakas. Pealegi läks G20 juhtimine seal üle Saudi Araabiale, kellest pidanuks saama tehingu eestvedaja. Juuni algul lõppes sisepoliitiline kriis Iisraelis hoopis uute valimiste väljakuulutamisega, mis pani Bahreini kohtumise tulemuslikkuse kahtluse alla. Kasu polnud ka seni saladuses hoitud plaani detailide avalikustamisest – palestiinlased üksnes kinnitasid oma vastuseisu ja ignoreerisid konverentsi.

Teised lubavad, Trump teeb

Teine sama kriisiga ühenduses kavandatu – USA, Venemaa ja Iisraeli juhtide julgeolekunõunike esmakohtumine Jeruusalemmas 25.-26. juunil – toimus ja üheks tulemuseks oli see, et Iraani-teema Osakas peaaegu ei kõlanudki. Ära jäi aga ka USA uue Lähis-Ida kava tutvustus. Väljakuulutatud Trumpi-Putini ja eriti oodatud Trumpi – Xi Jinpingi kohtumistelt G20 kuluaarides polnud midagi pöördelist oodata ja nii tuli Valgel Majal leida uus teema, muutmaks Trumpi G20 Osaka kohtumise peategijaks. Kuna kohtumisele järgnev visiit Lõuna-Koreasse oli kavandatud, otsustati seda täiendada jalutuskäiguga demilitariseeritud tsoonis ja kohtumisega Kim Jong-uniga viimase territooriumil. Propaganda ja tähelepanu seisukohalt tõi see täisvõidu Trumpile ja varjutas pea kõik Osakas kõlanu, ehkki sisuliselt ei muutnud midagi.