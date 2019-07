MAAILM MURES: mis on lahti liidukantsler Angela Merkeliga?

Merkel ise samal päeval oma värisemist ei põhjendanud. Küll aga anti valitsusringkondadest ajakirjandusele teada, et tegu olnud psüühilise probleemiga. Nimelt meenunud liidukantslerile eelmine värisemisjuhtum. Tõepoolest, hoolimata kummalisest värisemishoost lendas Merkel vaid mõni tund hiljem Jaapanisse, Osakas toimunud G20 tippkohtumisele, ning tegi seal läbi kogu pingelise programmi. Laupäeval rõhutas liidukantsler Osakas, et tema tervisega on kõik korras. Samas ei soovinud ta täpsustada, mis põhjustas kaks päeva varem Berliinis üritusel tema vankumise ja kontrollimatuna tundunud värisemise. Merkel ütles vaid, et tal ei ole kummalise värisemise kohta midagi olulist öelda ning tal läheb hästi.