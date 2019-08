Mõnus punkt nädalavahetusele – Mia Via Coffee pakub taevalikku pühapäevast brunch’i! 

Mia Via Coffee sisekujundus saab julgelt hindeks viis pluss. Kui alustada laudadest ja tugitoolidest (korraga on kohti umbes viiekümnele inimesele), siis need on mugavad ja rõõmsavärvilised. Laes ripuvad stiilsed elektripirni kujuga valgustid, mis kingivad kohvikule kergelt hipsterliku välimuse. Et tuua ruumi elu, seisavad laudadel ja ruuminurkades lillepotid. Sissepääsu juures leiab aga riiuli, kus on pleedid (sest soovi korral saab istuda ka õues) ning raamatud. Raamatute olemasolu on boonuseks, kui mitmetunnisel brunch’il peaks tekkida tahtmine kohvi rüübates veidi lugeda.