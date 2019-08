FOTOD | Kükitaja külas mõrvatud 16aastane poiss oli enne põlengut veel elus

Delfi teatel polnud esialgu selge, kas 16aastane Kaspar oli surnud juba enne maja süttimist, kuid nüüdseks on tuvastatud, et surma põhjuseks oli vingugaasimürgistus. Mis põhjusel Kaspar majast ei pääsenud ja kas talle võis olla tekitatud mingisuguseid vigastusi, prokuratuur ei avaldanud.

Lõuna prefektuuri organiseeritud ja raskete kuritegude talituse juhi Rain Vosmani sõnul sai kohe peale sündmust vihjeid, et 16aastase Kaspari surmani viinud arveteklaarimine võis käia 60 eurose võla pärast. Delfile teadaolevalt said kolm noormeest veel nädal enne arveteklaarimist ühes seltskonnas hästi läbi.

„Kuigi noore inimese elu see tagasi ei too, saame kinnitada, et kahtlustatavad on kinni peetud ja arestimajas,“ ütles Vosman toona. Üht noormeest on ka varem karistatud vägivallakuritegude eest. Kaks päeva hiljem võeti 21aastane noormees kaheks kuuks vahi alla, teise suhtes aga kohaldati elukohast lahkumise keeldu.