Rannavalvurid päästsid Emajõest purjus mehe, kes üritas kaldale jõudes uuesti vette minna 

Õhtul poole kaheksa ajal märkasid rannavalvurid, et Emajões on kaks alkoholijoobes meest. Kui nad suplejaid kaldale kutsusid, suutis seda teha vaid üks. Teine hoidis ujumisala lõppu märkivast poist kramplikult kinni ja ei liikunud enam kuskile. Kui rannavalvurid mehe juurde jõudsid, tunnistas too, et ei jaksa enam ise kaldale ujuda, mispeale päästjad ta paati tirisid ja kuivale maale viisid.