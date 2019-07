Nordica langes 5,4 miljoni euroga kahjumisse 

„Nordical on selge siht tõsta kasumlikkust. Selle aasta alguses tehtud muudatused liinivõrgus on juba tänavusi majandustulemusi positiivselt mõjutanud ning sügisest keskendume vaid kasumlikele tegevustele, peatame kahjumlikel liinidel lendamise ning keskendume tütarfirma Regional Jeti kaudu välislendude opereerimismahtude suurendamisele,” lisas Ojakäär. Ojakääru kinnitusel oli lennuteenuse osutamine suurtele lennufirmadele nagu SAS ja LOT 2018. aastal edukas ning see on suure kasvupotentsiaaliga ka ees ootavatel aastatel. „Regional Jeti kliendibaas on kasvav ning me usume, et see ärisuund on pikaajaliselt perspektiivikas,” lisas Ojakäär.