Riigikogulased paluvad metsavendluse uurimiseks ministrilt abi  

Metsavendluse uurimine tugineb kirjalikel allikatel, milleks on põhiliselt okupatsIoonivõimust rnahajäänud arhiivide riismed. Siiski leidub Eesti arhiivides hulgaliselt materjali, mis on süsteemselt Iäbi töötamata, Eesti ajaloo seisukohalt tõlgendamata, märgivad riigikogulased riigikogu metsavendluse toetusrühma nimel.

Metsavendluse ajaloo uurimise eest vastutav asutus võiks olla kaitseministri valitsemisalasse kuuluv Eesti sõjamuuseum — kindral Laidoneri muuseum; süsteemselt tuleks jätkata metsavendade matmiskohtade tuvastamist, korraldada ümbermatmised kihelkonnakalmistutele nii, et võimalikult paljudes kihelkondades tekiks metsavendade mälestusplats, märgivad riigikogulased riigikogu metsavendluse toetusrühma nimel. Tuleks kaardistada ja koostöös muinsuskaitseametiga kaitse alla võtta ning tähistada metsavendade punkrikohad, leiavad riigikogulased. Selleks on tarvis leida raha ja luua Eesti sõjamuuseumi juurde vähemalt üks töökoht, mille ainus ülesanne on tegelda metsavendluse materjali koondamisega. Eerik-Niiles Kross, Leo Kunnas ja Raivo Tamm paluvad kaitseministri seisukohta ja hinnangut, kas töökoha loomine on võimalik kaitseministeeriumi sisemistest ressurssidest või on vaja eelarvelist Iisarahastust.