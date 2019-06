RAHA JUBA OTSAS? Tasuta bussisõit läheb riigile plaanitust kulukamaks 

Neljas maakonnas bussiliiklust korraldaval Põhja-Eesti ühistranspordikeskusel on esialgu puudu ligi 230 000 tuhat eurot, järgmisel aasta oleks lisaks vaja ligi 450 000 eurot. Keskus on küsinud lisaraha, kuid väidetavalt on ühistranspordile planeeritud raha otsas.