Linn on ärimehe Harju tänava kartulipõllu vastu jõuetu 

Linna huvides on, et Harju tänava äärne oleks endiselt heakorrastatud terviklik haljasala, paraku puudub õiguslik alus maaomanikku selleks kohustada, teatas Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart vastuseks linnavolinik Jaak Juskele, kes päris, kas ja kuidas reageerib linnavalitsus Harju tänavale kartulipeenra rajamisele.

Juske küsis, kas linn kavatseb nõuda seal haljasala taastamist. „Mis puutub haljasala taastamisse, siis linna huvides on, et Harju tänava äärne oleks jätkuvalt heakorrastatud terviklik haljasala. Paraku puudub õiguslik alus, et maaomanikku selleks kohustada,“ seisis Kõlvarti vastuses.