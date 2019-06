Kuidas Karl Vaino soomlastele „Dallasest“ kaebles 

Ta tunnistas, et vaatas „Dallase“ üht osa ja sellest talle aitas. Vaino märkis siiski, et Eesti ametvõimud ei kavatse piirata Soome televisiooni vaatamist, veel vähem ehitada nende signaali summutamiseks segajaid.

USA sarjad olid lausa kasulikud. Soome lehed kirjutasid Vaino kõnega ühtaegu, et „Dallasest“ on eestlastele ka suur abi: kui varem said soomlased neile igasuguseid rämpsteksapükse maha parseldada, siis nüüd teatakse Tallinnas täpselt, mis firma tehtud jalavarjud midagi väärt on.