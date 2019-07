Pluss, miinus ja ennustus | Võidukas Vips, kesine Kontaveit ja tennisenaiste šansid Wimbledonis 

Läinud nädala pluss

Anett Kontaveit on küll naiste tennisemaailma 20. number, kuid viimasel ajal ei vasta tulemused enam edetabeli kohale. Wimbledoni tenniseturniiri peaproovil jäi ta teistipäeval 3 : 6, 4 : 6 alla maailma 356. numbrile Anna-Lena Friedsamile. Viimasest kaheksast matšist on Anetil kirjas kuus kaotust. Vormi langus on seda üllatavam, et märtsis ja aprillis näitas eestlanna pigem suurepärast minekut. Loodetavasti viib legendaarne Wimbledoni turniir vormikõvera taas üles.

Anett Kontaveit. PA Pictures / Scanpix

Alanud nädala ennustus

22% on võimalus, et Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi jõuavad mõlemad Wimbledoni tenniseturniiril teise ringi. Puhtalt arve vaadates on eestlannad tegelikult soosikud: Kontaveit (WTA 20.) kohtub ameeriklanna Shelby Rogersiga (WTA 293.) ja Kanepi (WTA 73.) šveitslanna Stefanie Vögelega (WTA 100.). Samas on üleval mitmeid küsimärke, mis peamiselt puudutavad Kontaveidi vormi. Tavaliselt sööb ta Rogersi tasemega vastaseid piltlikult öeldes eelroaks, kuid praeguse enesekindluse juures võib eestlanna turniir päris lühikeseks jääda. Kanepi vorm on suure tõenäosusega küll parem, kuid tema sai avaringiks ka sitkema vastase.