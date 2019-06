Deivil Tserp | Tammjärve karuteene Eesti tippspordile 

Mõne aja möödudes vestlen samal teemal hea kolleegi Mart Treialiga ja ütlen talle otsekoheselt: tundub, et üks Eesti tippsportlane on hakanud keelatud võtteid kasutama.

Mulle ei andnud rahu tõsiasi, et suusatamises raskekaallaste hulka kuuluv Tammjärv liikus ränkraskel rajal, mis asub merepinnast peaaegu 1600 meetri kõrgusel, nagu noor jumal. Varem oli samas võistluspaigas tema kaotust tugevamatele mõõdetud kalendriga.

Veebruar 2019. Seefeldi MMi ajal vapustab Eestit Tammjärve ja Andreas Veerpalu arreteerimine. Mõlemad osutuvad kurikuulsa Saksa arsti Mark Schmidti klientideks. Ühtlasi saab kinnitust mu halb aimdus, et Tammjärv säras Davosi MK-etapil tänu veredopingule.

Need kurvad faktid mõjusid isegi üdini heausksetele spordiajakirjanikele äratuskella ülesraputava tirisemisena. Enam ei tohi iga (keskpärase) sportlase pöörast arengut seostada varasemast tugevama ja nutikama harjutamisega.

Tänavu aprillis vaimustusin tippujuja Kregor Zirgi kordaminekutest ja kirjutasin ühe kommentaari lõpus: 200 m liblikujumises on olümpia A-norm 1.56,48. Selle täitmine on meie edukaimale ujujale karm väljakutse. Ometi on ta ainus eestlane, kes võib sihile jõuda. Teistele ei kangastu A-normid isegi mitte ilusates unenägudes.