Seisukoht | Töövahendus partei moodi  

Vaevalt on riigikogu ukse taha jäänud Vakra edutamise põhjuseks, et erakonnas pole ambitsioonikaid noori, kel tööst eurosaadiku kõrval palju õppida oleks. Pigem paistab, et järgmise kahe aasta jooksul uut bakalaureusetööd kirjutama pidavale Vakrale leiti sobiv maandumiskoht: et tema töökoht asub ainsana Tallinnas, on seda mugav ühendada õpingutega pealinna ülikoolis. Tasustatud õppepuhkus just ei ole, ent keegi liiga palju kuklasse ka ei hinga.