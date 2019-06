Taavi Libe | Üksildased inimesed on Eesti jaoks riiklik probleem 

Esmapilgul võib tunduda, et tegu pole kõige avalik-õiguslikuma formaadiga, kuid kaks saatetundi näitasid vastupidist. Üksindusest ja üksildusest on saanud riikliku mastaabiga probleem. Näiteks helistas otsesaatesse 70aastane Ida-Virumaa proua, kes oli hiljuti matnud oma poja ja mõni aeg tagasi ka mehe. Ta kõneles läbi pisarate, kuidas talle kuluks ära ühe toreda vanahärra tugi leinast ja üksildusest ülesaamisel. Tõenäoliselt on südamesõbra leidmine tollele prouale juba sõna otseses mõttes elu ja surma küsimus, sest üksildus imeb temast aegamööda elujanu lihtsalt välja.

Kesine romantiline kompetents

Samuti otsis endale kaaslast Kesk-Eesti proua, kes oli küll eespool kirjeldatud daami eakaaslane, kuid hoopis teiste eesmärkidega. Tema soovis elusügiseks leida härrat, kellega kõlbaks käia kultuuriüritustel ja reisidel ning kes oskaks kaunist muusikast või kütkestavast teatrietendusest veidi põhjalikumalt vestelda kui mühatades „Noh, oli ju kah!“. Elurõõmus proua selgitas värvikalt, kuidas tema vanuseklassis selliseid vabu härrasid enam polegi. Kõik on kas õnnelikult kodustatud või siirdunud parematele jahimaadele. Statistiliselt igati loogiline, kuna Eesti mees on paarisuhtes üldjuhul ikka sutsu eakam pool, kuid sureb Eesti naisest ligemale kümme aastat nooremana.

Tundub, et meeste puhul on üksilduse aspektist kriitiline grupp hoopis teisest vanusekategooriast. Otsesaatesse helistas mitu meest vanuses 40–55, kes on iseenesest tublid tööinimesed, kuid sotsiaalse ebaküpsuse tõttu elanud vanematekodus mugavat elu, mis lõpuks on olude sunnil muutunud vanemate eest hoolitsemiseks. Vanemate lahkumise järel ärkab keskealine härra nagu unest ja soovib hakata lõpuks oma elu elama, kuid oskustest kaaslast leida jääb puudu.

Meenub stseen Eesti telemaastiku tõsielusarjade kõrgaja üllitisest „Maamees otsib naist“, kus tagasihoidlikkusest pakatanud talupidajale tassiti koju kaks särtsakat prouat, kes tegid igasuguseid vigureid, et vaikse eesti mehe südant võita. Lõpuks oli valiku tegemise aeg ning tagasihoidlik taluperemees tõi oma eelistust põhjendades välja, et valitud daami köögitoimetused olid talle väheke enam meeltmööda. Muidugi tuleb arvesse võtta tõsielusarjade nihestatud reaalsust, kuid siiski on üpris selge, et kui iseenesest tubli ja tööka härra romantiline kompetents piirdub kokandusoskuste kiitmisega, on pehmelt öeldes keeruline endale kaaslast leida.

Üksildus kui julgeolekurisk

Üksildus on Eesti riigi jaoks suur probleem – võiks isegi öelda, et julgeolekurisk. Naljaga pooleks võib lausa väita, et just üksildus ajas Deniss Metsavase Venemaal suvalise preili voodisse, mis osutus lõksuks ja alguspunktiks tema pikal ja piinarikkal teekonnal riigireeturiks. Aga tõsisemalt: politsei- ja piirivalveamet tegeles kevadel põhjalikult sellega, et koolitada kohalikke omavalitsusi paremini ära tundma ja tegelema radikaliseerumise ilmingutega. Radikaliseerumisele on vaieldamatult vastuvõetavamad inimesed, kelle isiklik frustratsioon millegi suhtes on nii tugev, et muutub vihaks kogu ühiskonnakorralduse vastu.