Juhtkiri | Surmasõit suitsupaki järele 

Ei takistanud neid omade manitsused ega roolijoodikuid tauniv ühiskondlik hoiak. Olgugi et 60 protsenti Eesti elanikest oleksid valmis takistama joobenähtudega inimest rooli istumast ja 45 protsenti on seda päriselt teinud või püüdnud teha. Mis aga toimub sellise inimese peas, kes kaineks saamata sõidukit juhtima asub ning nõnda end ja teisigi tõsiselt ohtu seab, sellele heidab veidi valgust tänane Õhtuleht, milles teolt tabatud roolijoodikud selgitavad, mida neil endal oma vääritu teo õigustuseks öelda on.

Muidugi võiks kahtluse alla seada, kui siiras selline patukahetsus tegelikult on – loll, kes vabandust ei leia, ja viitab statistikagi, et enne vahelejäämist jõuab keskmine roolijoodik kümneid või isegi sadu kordi promillidega ringi sõita. Kas tasubki siis nii väga imestada, et paljud kinnipeetuist peavad oma tegutsemist tagantjärelegi veel suhteliselt ohutuks, rõhutades politseile, et liiklemiseks valiti kõrvalisemad teed, teekond suitsude või uue napsu järele oli lühike või auto tuli üksnes ümber parkida? Paraku on tegu enesepettusega, sest lähiminevikustki leiab juhtumeid, kus tagurdava auto rataste alla on jäänud koduhoovis mänginud mõneaastane laps. Ükski käik pole nii oluline, et riskida inimeste eludega.