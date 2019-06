Eesti uudised EKRE volikogu: Eesti jätkamine Euroopa Nõukogus tuleb panna riigikogus hääletusele Ohtuleht.ee , täna, 15:36 Jaga: M

Mart Helme Tiit Tamme

EKRE volikogu tegi täna avalduse, milles leiab, et Eesti jätkamine Euroopa Nõukogus tuleb panna riigikogus hääletusele."Venemaa delegatsiooni volituste täielik taastamine Euroopa Nõukogus (EN) on otsus, millele Eesti ei peaks reageerima kõigest sümboolse näpuvibutamisega. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu teeb ettepaneku panna Eesti edasine osalemine EN-i töös hääletusele Riigikogus, sest EN on rikkunud jämedalt iseendale kehtestatud reegleid ja standardeid," seisab erakonna saadetud avalduses."Venemaa hääleõigus EN-is taastati Euroopa juhtriikide jõulisel eestvedamisel hoolimata sellest, et Kreml on eiranud kõiki Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) resolutsioone Krimmi ja Ukraina suhtes ning rikub jätkuvalt nii rahvusvahelist õigust kui ka EN-i põhikirja.EKRE volikogu peab vastuvõetamatuks, et Eesti parlamendi saadikud võtavad osa sellise organisatsiooni tööst, mis on loobunud õigusriigi prints