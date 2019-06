Eesti uudised ALKOSÕJA SUUR VALE: väikepoode on suletud väidetust kümme korda vähem Liina Hallik, Margus Järv , täna, 00:01 Jaga: M

Nüüdseks suletud Sooru kaupluse juht Jelena Sofijantšuk on küsitletud poodnikest ainus, kes tunneb end alkosõja ohvrina: „Raha tõi alkohol!“ Robin Roots

Tänasest rakenduv alkoaktsiisi erakorraline langus kaitseb poliitikute väitel meie piiriäärseid kaupmehi. Tõde on, et Läti piiriäärsete valdade 150 kauplusest sulges viimasel paaril aastal uksed vaid neli. Vaid üks poodnikest leiab, et on alkoralli ohver.