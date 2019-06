USA arstid vaatasid väikese Annabeli üle ja tema ravi algab uuel nädalal 

Annabeli pere kirjutab: "Oleme jõudnud õnnelikult USA-sse, Ohio osariiki, Columbuse linna! Eile vaatasid füsioterapeut, lastearst-neuroloog ja kopsuarst Annabelikese üle. Arstide ülevaatuse hinnangul on Annabel raviks sobilik. Proovime nädalavahetusel puhata reisiväsimusest, kohaneda siinse elu ja suure ajavahega. Loodame uuel nädalal astuda suure sammu Annabeli paranemise poole."

Ananbeli vanemad ütlevad, et isegi Ameerika arstid, kuuldes Annabeli uskumatut lugu, on vaimustatud Eesti rahva ühtsest headusest. "Me oleme kõikvõimsad, kallid Eesti inimesed!"rõõmustavad vanemad.