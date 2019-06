Eesti uudised Politsei ja mupo ühisreid taksojuhtidele: liikluseeskirju rikutakse meelega ja massiivselt Toimetas Kristjan Väli , täna, 22:05 Jaga: M

Mupo

Reede hommikul viis munitsipaalpolitsei läbi kontrollreidi Gonsiori tänaval, eesmärgiga tuvastada taksojuhid, kes liikluseeskirju eirates kasutavad ära ühistranspordile mõeldud sõidurada. Reidil osales ka kesklinna politseijaoskonna patrull. "Liikluseeskirjade rikkujate seas on nii neid, kes ei ole aru saanud muutsuunaga tänava liiklusskeemi loogikat kui ka neid, kes nahaalselt rikuvad liiklusseadust. Kahjuks on viimaste hulgas väga palju taksojuhte ja nende korralekutsumiseks reid korraldatigi," ütles mupo taksosektori juht Aivar Melnikov. Napi kahe tunni jooksul alustati menetlus kuue taksojuhi suhtes, hoiatusega piirduti aga tosina juhi puhul. Rikkujate hulgas oli üks teenindajakaardita taksojuht ja üks äpitaksojuht, kes sõnagi riigikeelt ei osanud. "Juht väitis kangekaelselt, et nende firmas pole mõttetu keele oskus vajalik. Selline suhtumine võttis küll sõnatuks," lausus Melnikov. Politsei tegeles valdavalt tavasõidukijuhtide korralekutsumisega, kuid