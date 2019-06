Maailm USA-Hiina kaubanduskõnelused jätkuvad, kuid tulevik on ikka ebaselge Toimetas Kristjan Väli , täna, 18:25 Jaga: M

Donald Trump G20 tippkohtumisel Osakas. Kazuhiro Nogi Pool/SIPA

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ja Hiina president Xi Jinping jõudsid kokkuleppele, et kahe riigi kaubanduskõnelused jätkuvad. Asjatundjate sõnul on tegemist väga positiivse uudisega, sest kahe riigi kaubandussõda on oluliselt mõjutanud paljude riikide majandust.