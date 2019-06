Politsei otsib Jõhvis kadunud 61-aastast Kaja 

Politseinikud on suhelnud naise lähedaste ja tuttavatega selgitamaks, kas naine võis minna neist kellegi juurde. Samuti on korrakaitsjad kontrollinud teisi võimalikke kohti, kuhu Kaja võis suunduda. Kontrollitakse ka linnakaamerate salvestisi, et saada selgust, kuhu Kaja Jõhvi kesklinnast suuna võis võtta. Praeguseks on kaamerapiltidest tuvastatud, et reedel kella 13.20 ajal oli Kaja Narva maanteel Jõhvi Selveri juures.