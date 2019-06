Loomad FOTOD JA VIDEO: Ettevaatust! Valga linnas liiguvad ringi karud! Toimetas Katrin Rohtla , täna, 12:57 Jaga: M

Monika Kaur

Kohtumine karuga pole just kõige tavapärasem, kuid ometigi on sagenenud need korrad, mil mõmmikud ise inimestele liialt lähedale kipuvad. Nii täna ka Valgas, kus ühed mõmmikud suisa linnatänavail ringi tatsasid.