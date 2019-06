Juhtkiri | Nõrgad tiivad 

Eestile ja meie majandusele on siiski tähtis otseühenduste olemasolu. Praegu lendavad siit mitmed teiste riikide lennufirmad, kuid nemad lähtuvad eelkõige lennukite täituvusest. Et nii mõnedki üritajad on avatud liinid pärast mõnda aega katsetamist kinni pannud, siis pole stabiilsed ühendused ka pärast Nordica loobumist edaspidi sugugi tagatud, vaid lähtuksid turustiihiast. Nüüd, kus odavate piletite pakkumistega välja kurnatud kohalik vedaja on välja tõrjutud, võib ülejäänute tekkida soov ka piletihindu tõsta. Lendamine üle Riia või Helsinki tähendab täiendavat ajakulu. Mõnetunnise otselennu asemel võib Tallinna jõudmiseks kuluda pool päeva ja pilet maksta oluliselt rohkem. Ka ei pruugi teistel vedajatel olla kriisiolukordades huvi siit lende jätkata.