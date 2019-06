GALERII | Lehmade iludusvõistlus – 30. korda valitakse kauneim VISS 

VISS 2019 tiiteli võitnud Põlva Agro OÜ perenaisele tõi see pisarad silma. Auhinnaks sai kaunitar 800 liitrit pulli spermat.

VISS 2019 Anneli Raud

Konkurssi hindas Taani kohtunik Morten Hollensen. Alates 1993.aastast on VISSI konkursse hinnanud väliskohtunikud, kelle ekspertarvamus on professionaalne ja erapooletu. Võistlusklasse on kolm: esmaspoeginud, noored ja täiskasvanud lehmad. Eraldi valitakse kauneim eesti holsteini ja eesti punast tõugu lehm.