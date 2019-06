„KUI NAD MEID NÄEVAD“: milline oli Netflixi menusarja lugu päriselus? 

Alusetult kuriteos süüdi mõistetud mustanahaliste noorukite ja nende perede kannatusi kirjeldav „Kui nad meid näevad“ („When They See Us“) on kiiresti tõusnud üheks Netflixi populaarseimaks seriaaliks ja eriti USA mustanahaline publik loeb seda juba end defineerivaks teoseks. Skeptilisemate kriitikute sõnul on režissöör Ava DuVernay (kes on ka ise mustanahaline) jutustanud liiga ühekülgselt heroiseeriva, demoniseeriva ja poliitiliselt laetud loo, kus on üle sõidetud nüanssidest, mis võiksid publikule ülekaaluka nn valge süü asemel palju keerukamat põhjuste ja tagajärgede ahelat näidata.