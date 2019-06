Seisukoht | Koolivaheajal õppesõitu tegema  

Kui peatuses on õnnestunud end esimesena bussi pressida ja istekoht hõivata, siis üheksal juhul kümnest sellest mingi hinna eest ka ei loobuta, seisku kõrval keegi või karkudega. Rääkimata memmekest või sülelapsega noorest emast. Eks sa katsu püstijalu näoraamatus pilte like`da või veebipoe parimaid pakkumisi välja skrollida. Teadmiste, et mitte öelda taipamisega - ei hiilga seegi seltskond, kes ka peatustes bussiuksest sammugi kõrvale ei astu. Nii, et võib-olla tasuks vanematel koolivaheajal paar korda koos lapsega õppesõitu teha?