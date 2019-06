TUGITOOLIS SPORTLANE | Kas treener saab pool sajandit edukalt tööd teha? Siiri Põlluveer on seda suutnud!  

Praegu Audentese spordiklubis igapäevast leiba teenival naisel on igal kümnendil olnud väga häid õpilasi, kes on jõudnud kas NSV Liidu või Euroopa paremikku, rääkimata sellest, et tema kasvandikud on võitnud mitusada Eesti meistrivõistluste medalit. Praegu vingeid Eesti rekordeid püsititav Dmitri Kapelini õpilane Martin Allikvee harjutas Audentese spordikoolis just Põlluveeri näpunäidete järgi.