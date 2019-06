ÕL VIDEO JA FOTOD | BALTIMAADES ESIMENE! Eesti tudengitel õnnestus luua isejuhtiv vormelauto 

„Üks on järjestikuselt seitsmes elektrivormel ja teine on meil esimene isejuhtiv vormel,“ räägib Rico Jaanipere uutest tudengite loodud vormelitest.

Jaanipere sõnul sõidab elektrivormel maksimaalselt 127 km/h. „Isejuhtiv vormel on võimeline sõitma küll sama kiirusega, kuid tema üks eripära on see, et ta ei tea kaarti ette. Kui juhil on silmad ja ta näeb, kust rada läheb, siis isejuhtiv vormel sõltub sellest, kui palju näevad kaamera ja lidar [laserskanner]. Esimesel ringil ta kaardistab rada ja sõidab aeglasemalt,“ sõnab Jaanipere. Ta lisab, et kui vormel on saanud kaardi lukku, siis on juba võimalik trajektoori korrigeerida ja edasi planeerida.

Balti riikide esimest isejuhtivat vormelit on võimalik näha võistlemas Itaalias, Saksamaal ja Tšehhis. Elektrivormelit aga Ungaris, Itaalias, Austrias. Suve lõpuks jõutakse Barcelona Kataloonia ringrajale.

Nii isejuhtival kui ka elektrivormelil on peal arv 124. „Kui need numbrid kokku liita, saame kokku arvu seitse. See on olnud läbi aastate meie õnnenumber. Eelmisel aastal me võitsime sellega Itaalias ning Ungaris jäime teiseks,“ selgitab Jaanipere.

Formula Student Team Tallinna meeskond ehitas isejuhtiva vormeli ümber eelmisel hooajal kindlalt võidutsenud FEST18 elektrivormelist. Sellel vahetati välja kogu juhtmestik, integreeriti kaamerad ja lidar, ehitati ümber piduri- ja roolisüsteem. Võistlusrajal navigeerib isejuhtiv vormel eri värvides koonuste järgi.