FILMISAADE „DUUBEL“ | Palun ärge vorpige õudukaid täpselt sama igava valemi põhjal! 

Stu on Uberi juht. Ehk siis... Stuber… Ühel päeval satub tema ellu pöörane detektiiv Vic, kes musklis, tätoveeritud ja tõenäoliselt peast soe. Saab veits möllu, saab veits nalja, aga mis kõige tähtsam - saab näha filmi, millel pikkust vaid poolteist tundi. Vot see on tänapäeval harv nähtus!