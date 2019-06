MAY PUTINILE: „Lõpetage destabiliseeriv tegevus!“ 

Suurbritannia peaministri esindaja sõnul ütles May Osakas Putinile, et kahe riigi suhete normaliseerimisest ei saa olla juttugi enne, kui Venemaa lõpetab vastutustundetu ja destabiliseeriva tegevuse, mis ohustab Suurbritanniat ja tema liitlasi.

Downing Street 10 esindaja lisas, et May sõnul on Suurbritannia võimudel ümberlükkamatud tõendid, mis kinnitavad Venemaa seotust Skripalide mürgitamisega mullu märtsis Salisburys. May ütles Putinile, et niisugune tegevus ei tohi kunagi korduda ning mürgirünnaku kaks korraldajat tuleb võtta vastutusele.

Veel ei ole teada, mida Putin Mayle vastas, kuid eelnevas suures intervjuus ärilehele The Financial Times kuulutas Venemaa president, et kogu see lugu spioonide ja vastuluurajate ümber ei vääri kahe riigi suhete halvenemist. Putin lisas, et see ei maksa isegi viit kopikat või viit naela.