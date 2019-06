Maailm PAAVST HOIATAB: joogivee nappusest võib alata maailmasõda Allan Espenberg , täna, 13:00 Jaga: M

KUUMALAINE: Naine joomas vett kuumalaine all ägaval Prantsusmaal. Reuters/Scanpix

Puhas joogivesi muutub meie planeedil üha suuremaks defitsiidiks. Tegelikult on Maal magevett küllalt, kuid eri põhjustel ei jõua see miljonite inimesteni. Puhta vee puudus, kehvad sanitaartingimused ja puudulik hügieen on põhjus, miks igal aastal sureb miljoneid inimesi, nende hulgas ka väga palju lapsi. Teisalt vee pärast juba kakeldakse ja kaugel pole seegi aeg, kui vee pärast alustatakse sõdu, hoiatas paavst Franciscus.