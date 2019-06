HELSINKI PRIDE 2019: tänasel homoparaadil osalenud Soome peaminister tegi ajalugu

Homoparaad algas Senati väljakult. SIPA/Scanpix

6. juunist Soome valitsust juhtiva sotsiaaldemokraatide liidri Antti Rinne (56) sõnul on 2019. aastal täiesti arusaamatu, et veel 1971. aastal oli homoseksuaalsus kuritegu ning 1981. aastal peeti seda haiguseks ja alles 1995. aastal keelati Soomes inimeste tõrjumine seksuaalse suundumuse pinnal. Peaministri sõnul kinnitab niisugune areng, et maailm liigub paremuse suunas, kuid see ei sünni iseenesest, vaid vaja on julgeid inimesi.