Siiri Laidla | Betoonmaja vangis elutseva paksu naise pihtimus 

Ärge nüüd arvake, et see on kaebekiri suvele. Ei. Suvi on ikkagi kaunis ja imeline. Kõigi oma maasikate, lillede ja laulupidudega. Lihtsalt -- üks kuumatalumatu avaldab oma arvamust, lootes, et teisedki temataolised sellest veidi lohutust leiavad. Kõik läheb mööda. Ja see on vääramatu tõde.