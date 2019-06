Vilja Kiisler | Isside riik kargas homode kallale 

Homoseksuaale ja muid vähemusi on riigil turvaline kiusata – sest nad on vähemused. Väiksema peale hakkab hammas, nõrgemast käib üle jõud. Enamik mis tahes vähemuste esindajaid ei käi paraadidel ega avalda meelt, nad tahavad elada tavalist inimese elu: ennast erialaselt teostada, kasvatada lapsi, rajada oma elu turvatundele: lühidalt, tunda end inimestena nagu kõik teised – kes nad ju ometi on. Isside riigis see enam niimoodi ei ole.