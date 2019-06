TERVISETEADLIKE RÕÕMUKS: Trendikas taimetoit jõudis Eestisse 

“Iga teine Eesti täiskasvanu ja iga neljas laps on ülekaalulised,” viitas toidublogija ja kokaraamatute autor Tuuli Mathisen Tervise Arengu Instituudi uuringutele. “Suures plaanis on meie toidulaual kaks põhiprobleemi: esiteks sööme liiga palju küllastunud rasvu ja teiseks sööme liiga vähe kiudaineid. Kui sel põhjusel on juba lapsed ülekaalulised, siis tekivad varakult ka kroonilised haigused, mida saaks tasakaalustatuma toiduga lihtsasti ennetada,” selgitas Mathisen, miks ta soovitab loomse toidu kõrvale valida oma toidulauale ka taimseid alternatiive. Ja rõõmustas, et äsja laienes taimetoitlaste ja muidu terviseteadlike inimeste valik Skandinaavia tuntuima taimetoidubrändi Anamma veganšnitslite, -pallide ja -vorstikestega. Sügisel on oodata ka rootslaste taimset alternatiivi hakklihale.